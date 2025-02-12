Eczacıbaşı Dynavit Dörtlü Finalde

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde Eczacıbaşı Dynavit Kuzeyboru’yu ağırladı. 3-0’lık skorla rakibini mağlup eden Eczacıbaşı adını yarı finale yazdırdı.

Eczacıbaşı Dynavit Dörtlü Finalde

Çeyrek final mücadelesi kapsamında Kuzeyboru ile karşı karşıya gelen Eczacıbaşı, baştan sona üstün götürdüğü müsabakadan 3-0’lık net skorla kazanarak adını yarı finale taşıdı.

Eczacıbaşı Dynavit Dörtlü Finalde - Resim : 1

Eczacıbaşı ilk seti 25-14, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-18’lik skorlarla hanesine yazdırdı.

Eczacıbaşı Dynavit Dörtlü Finalde - Resim : 2

Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş.

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Hande, Rettke, Boskovic, Simge (L), Nicoletti

Kuzeyboru: Ayşe, Yaren, Lazareva, Kurilo, Dimitrova, Buket, Dilek (L), Aleyna

Setler: 3-0 (25-14, 25-20, 25-18)

Süre: 69 dakika (19, 25, 25)

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Kaynak: İHA

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