Eczacıbaşı Dynavit Dörtlü Finalde
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde Eczacıbaşı Dynavit Kuzeyboru’yu ağırladı. 3-0’lık skorla rakibini mağlup eden Eczacıbaşı adını yarı finale yazdırdı.
Çeyrek final mücadelesi kapsamında Kuzeyboru ile karşı karşıya gelen Eczacıbaşı, baştan sona üstün götürdüğü müsabakadan 3-0’lık net skorla kazanarak adını yarı finale taşıdı.
Eczacıbaşı ilk seti 25-14, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-18’lik skorlarla hanesine yazdırdı.
Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş.
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Hande, Rettke, Boskovic, Simge (L), Nicoletti
Kuzeyboru: Ayşe, Yaren, Lazareva, Kurilo, Dimitrova, Buket, Dilek (L), Aleyna
Setler: 3-0 (25-14, 25-20, 25-18)
Süre: 69 dakika (19, 25, 25)
Kaynak: İHA