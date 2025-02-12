Bodrum FK'ya Ara Transferde 4 Takviye

Süper Lig'de 17 puanla 17. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, önce İsviçre'nin Zürih takımında forma giyen Kongolu kanat oyuncusu Jonathan Okita’yı transfer etti. Okita ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Bodrum FK, ardından Trabzonspor'dan Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Enis Bardhi’yi sezon sonuna kadar kiraladı. Ayrıca alt liglerden iki genç oyuncuyu da kadrosuna kattı. Beykoz Anadolu’dan 19 yaşındaki forvet Seçkin Batuhan Fırıncı ve Beykoz İshaklı’dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Güven, Bodrum FK forması giymeye başladı.

PORTEKİZLİ TEKNİK ADAMLA ANLAŞMIŞTI

Sezona İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan Bodrum FK, daha sonra Volkan Demirel ile devam etti. Ancak geçtiğimiz hafta takımın başına Portekizli teknik adam Jose Morais getirildi. Uzun yıllar Jose Mourinho’nun yardımcı antrenörlüğünü yapan Morais ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

BAZI İSİMLERLE YOLLAR AYRILDI

Ara transfer döneminde kadrodan ayrılan oyuncular da oldu. Tecrübeli futbolcu Kenan Özer ile yollar ayrılırken, geçen sezon Bodrum FK’nın Süper Lig’e çıkmasında önemli rol oynayan Kenan, kariyerine Kuzey Kıbrıs’ta devam etme kararı aldı. Orta saha oyuncularından Samet Yalçın Kocaelispor’a, Yusuf Sertkaya kiralık olarak Ümraniyespor’a, Murat Sipahioğlu ise Batman Petrolspor’a transfer oldu. Ayrıca 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa, Moldova'nın Zimbru ekibine kiralandı.

Kaynak: DHA