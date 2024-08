Dursun Özbek Açıkladı: Kerem Aktürkoğlu'nun Kaptanlığı Neden Alındı?

Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KAPTANLIĞI ALINMIŞTI



Yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadelenin devre arasında oyundan alınan Fernando Muslera'nın kaptanlık pazubandı önce Mauro Icardi'ye verilmiş, Icardi'nin son dakikalarda oyundan alınmasının ardından kaptanlık pazubandını Berkan Kutlu takmıştı.



Tüm bu süreçte sahada olan ve geçtiğimiz yılın 2. kaptanı görevinde bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlık yetkilerinin alınması sosyal medyada gündem olurken, sarı-kırmızılı futbolcuların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim." ifadelerini kullanması, Galatasaray taraftarının yönetime ağır tepkiler göstermesine neden olmuştu.



DURSUN ÖZBEK'TEN KAPTANLIK AÇIKLAMASI



Yaşanan tartışmaların büyümesi üzerine açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kerem Aktürkoğlu'na yönelik şu ifadeleri kullandı:



"Bildiğiniz gibi transfer sezonu devam ediyor. Yeni gelen oyuncular oluyor, ayrılanlar oluyor. Böyle süreçlerde kaptanlık değişiklikleri de yapılabiliyor. Kaptanlıkla ilgili bugün yaşananlar, daha sezonun başında olduğumuz için takımın yapısının tam olarak bitmemiş olmasından kaynaklanıyor. Transfer sezonunun sonuna kadar bir yapımız var. Bu tartışmaların buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Kimse bu konuda endişe etmesin. Galatasaray, hizmet eden herkesin değerini bilir ve hizmet eden herkese de bütün Galatasaraylılar sevgi dolu bakar. Biz, kaptanlık sürecini takımda oluşturmak için takımın yapısının oluşmasını bekliyoruz ve bu da transfer sezonunun bitmesiyle belli olur."