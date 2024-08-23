Trabzonspor St Gallen Maçında Gol Sesi Çıkmadı! Rövanş 29 Ağustos'ta Oynanacak

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın rövanşı, 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.

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Trabzonspor St Gallen Maçında Gol Sesi Çıkmadı! Rövanş 29 Ağustos'ta Oynanacak

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi St. Gallen ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

7. dakikada Toma'nın orta sahadaki hatası sonrasında Orsic topu kazandı. Gelişen hızlı hücumda Orsic'in pasına hareketlenen Visca, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Visca'nın ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Ati-Zigi meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonu takip eden Orsic'in vuruşunda, top üstten auta gitti.

8. dakikada Savic'in uzun pasında Bardhi, ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki Bardhi'nin vuruşunda, kaleci Ati-Zigi'nin müdahale ettiği top direkten döndü.

45+1. dakikada Bardhi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Savic, topu kale sahasına doğru indirdi. Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Ati-Zigi topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada Visca, sol kanattan köşe atışını kullandı. Arka direkte iyi yükselen Mendy'nin kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

66. dakikada Visca, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Müsait pozisyondaki Trezeguet'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

86. dakikada Ruiz'in sol kanattan kullandığı kornerde Geubbels, kale sahasındaki kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hakem Miguel Nogueira, VAR incelemesinin ardından Geubbels'in Dragus'a faul yaptığını belirterek golü iptal etti.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Müsabakanın rövanşı, 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.

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Kaynak: Ajanslar

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