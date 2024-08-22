Başakşehir, İrlanda'dan 0-0'la dönüyor!

UEFA Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda İrlanda ekibi St Patrick's Athletic ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

20. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç’ün kullandığı köşe atışında kısa düşen top ön direkte Davidson’da kaldı. Davidson pasını tekrar Deniz Türüç’e çıkardı ve bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Anang’da kaldı.

30. dakikada St Patrick's takımının sağdan kullandığı köşe atışında ön direkte Lennon’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

51. dakikada Pelkas’ın pasında sol taraftan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

60. dakikada topla buluşan Leavy ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinden oyun alanına geri döndü.

83. dakikada Pelkas’ın kafayla indirdiği pozisyonda topla buluşan Figueiredo, ceza sahası dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

90+7. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasla buluşan Keny, sağ taraftan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

Hakemler: Mohammad Al-Emara, T. Valjakka, J. Mantere

St Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Grivosti, Redmond, Breslin, Palmer (Leavy dk. 46), Lennon, Forrester (Bolger dk. 90+2), Elbouzedi, Mulraney (Kavanagh dk. 90+8), Melia (Keena dk. 90+2)

Yedekler: Rogers, McClelland, Nolan, Keeley, McLaughlin, Turner, Kazeem, Noonan

Teknik Direktör: Stephen Kenny

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Lima dk. 84), Onur Ergün, Berkay Özcan (Berat Özdemir dk. 90+2), Deniz Türüç, Pelkas (Serdar Gürler dk. 84), Davidson (Figueiredo dk. 64), Piatek (Keny dk. 90+2)

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Kemen, Burak Sefa Kavraz

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Grivosti (St Patrick’s), Hamza Güreler (Başakşehir)

Kaynak: Ajanslar