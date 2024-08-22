6 Gollü Maçta Kazanan Çıkmadı: Beşiktaş Turu İstanbul'a Bıraktı

Lugano ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes 21'inci dakikada attığı golle takımını öne geçiriyor. Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak rövanş karşılaşması 29 Ağustos Perşembe günü başlayacak.

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6 Gollü Maçta Kazanan Çıkmadı: Beşiktaş Turu İstanbul'a Bıraktı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lugano'ya konuk oldu. 6 golün çıktığı mücadelede siyah-beyazlı ekibimiz sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

1' Maç, hakem Morten Krogh'un düdüğü ile başladı.

2' Lugano köşe vuruşundan gol fırsatı yakaladı ancak top Beşiktaş'ın defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

6' Beşiktaş etkili geldi, Rashica'nın vuruşu dışarıya gitti.

9' Uzak mesafeli ara pas ile Renato Stefano önemli bir pozisyon yakaladı ancak top defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

10' Ciro Immobile için hakem faul düdüğünü çaldı.

16' Vladi'nin müdahalesi için hakem faul düdüğünü çaldı. Beşiktaş serbest vuruş kazandı.

17' Boşta kalan topla buluşan Aliseda ceza sahasının içinde gelişine vurdu. Top çizgiden Beşiktaş'ın defansı tarafından uazklaştırıldı.

21' GOL | Gabriel Paulista'nın ceza sahasına yaptığı orta ile buluşan Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın ilk golünü kaydetti. (Lugano 0-1 Beşiktaş)

29' Hakem, Uran Bislimi'nin müdahalesi için faul düdüğünü çaldı.

32' Beşiktaş'ın Rafa Silva ile yakaladığı pozisyonu Lugano'nun kalecisi Saipi kolaylıkla kontrol etti.

34' GOL | Lugano, Bislimi ile beraberliği yakaladı. (Lugano 1-1 Beşiktaş)

37' Steffan'ın yaptığı orta ile buluşan Vladi'nin kafa vuruşu az farkla kalenin sağından dışarı çıktı.

45' İlk yarının sonuna en az 1 dakika eklendi.

45' Sarı kart | Cher Ndour sarı kartı gören isim oldu.

İLK YARI SONUCU | (Lugano 1-1 Beşiktaş)

47' Sarı kart | Doumbia, Rafa Silvaya olan müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü.

52' GOL | Gedson Fernandes Beşiktaş'ın ikinci golünü de kaydetti. (Lugano 1-2 Beşiktaş)

53' Gedson Fernandes tekrardan pozisyon yakalıyor ancak futbolcunun vuruşu kaleci Saipi tarafından durduruldu

55' GOL | Al Musrati, Beşiktaş'ın 3. golünü kaydetti. (Lugano 1-3 Beşiktaş)

57' GOL | Lugano Steffen ile 2. golünü kaydetti. (Lugano 2-3 Beşiktaş)

58' Ndour oyundan çıkarken yerine Onana oyuna dahil oldu

63' GOL | Gabriel Paulista'nın kendi kalesine attığı gol ile Lugano beraberliği yakaladı. (Lugano 3-3 Beşiktaş)

77' Sarı kart | Valenzula yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

80' Mustafa Hekimoğlu sert müdahalesi nedeniyle haken faul düdüğünü çaldı.

84' Sarı kart | Cher Ndour sarı kartı gören isim oldu.

HAKEM VE TAKIM KADROLARI ŞÖYLE:

Stat: Arena Thun

Hakemler: Morten Krogh, Wollenberg Rasmussen, Steffen Bramsen (Danimarka)

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Doumbia, Mahmoud, Steffen, Vladi, Aliseda

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Ndour, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile

Kaynak: Ajanslar

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