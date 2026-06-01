Dünya Kupası Öncesi Şok: Eren Elmalı Hastanelik Oldu

A Milli Takım, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. TFF, ilk yarıda oyundan çıkan Eren Elmalı için açıklama yaptı. Federasyon, Elmalı'nın tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü duyurdu.

2026 Dünya Kupası öncesinde A Milli Takım, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi.

EREN ALMALI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Eren Elmalı yaşadığı sakatlık nedeniyle 27. dakikada yerini Zeki Çelik'e bıraktı.

Oyundan alınan Eren Elmalı, başını tutarak soyunma odasının yolunu tuttu.

TFF'den yapılan açıklamada; “A Millî Futbolcumuz Eren Elmalı, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülmüştür” denildi.

'HERHANGİ BİR PROBLEM YOK'

TFF'den yapılan ikinci açıklamada "A Milli futbolcumuz Eren Elmalı’nın hastanedeki kontrolleri tamamlanmış olup, sağlığında herhangi bir problem bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

