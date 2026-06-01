Kılıçdaroğlu MYK'sını Ne Zaman Açıklayacak? Basın Danışmanı Net Konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, bugünkü günlük çalışmaların tamamlandığını belirterek, "MYK bugün açıklanmayacak. Genel başkanımız konutuna geçti" ifadelerini kullandı. Sönmez, yaptığı ikinci açıklamada MYK'nın yarın 13.30'da açıklanacağı iddialarını da yalanlayarak çalışmaların devam ettiğin belirtti.

Mahkemeden CHP'ye çıkan 'mutlak butlan' kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sını ne zaman belirleyeceğine yönelik tartışmalar da sürüyor.

Kılıçdaroğlu henüz MYK'sını açıklamazken, bugün çıkan haberler üzerine basın danışmanı Atakan Sönmez'den üst üste iki açıklama birden geldi.

'MYK BELLİ OLDU' HABERLERİNE YALANLAMA GELDİ

Sönmez, yaptığı ilk açıklamada bugünkü rutin çalışmaların sona erdiğini; MYK'nın bugün açıklanmayacağını ve Kılıçdaroğlu'nun programını tamamlamasının ardından konutuna geçtiğini duyurdu.

Bu açıklamadan dakikalar sonra ise Kılıçdaroğlu MYK'sının yarın öğlen saatlerinde duyurulacağına yönelik haberler kulislere yansırken, Sönmez'den bu haberlere de yalanlama geldi.

'ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR'

Sönmez, "Arkadaşlar bu akşam MYK’nın açıklanacağına dair bilgiler doğru değildir. Yarın 13.30’da basın açıklaması ile duyurulacağı bilgisi de doğru değildir. MYK konusunda çalışma devam ediyor" ifadelerini kullanarak çıkan haberleri yalanladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu (MYK) CHP
