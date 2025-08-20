Dört Büyükler İçin Şok Karar! Hepsi PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü PFDK'ya sevk etti. Bu kulüpler arasında dört büyükler de yer aldı.

Dört Büyükler İçin Şok Karar! Hepsi PFDK'ya Sevk Edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat, Kocaelispor, Antalyaspor ve Gaziantep FK saha olayları, Göztepe çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Fenerbahçe Kulübü çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, Beşiktaş ve Trabzonspor da çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildi.

FUTBOLCULAR VE TEKNİK EKİPLER DE PFDK'DA

Ayrıca Fatih Karagümrük oyuncusu Tresor Doh ile Kocaelisporlu futbolcu Samet Yalçın kural dışı hareket nedeniyle tedbirli, Fenerbahçe antrenörü Pedro Machado ile Galatasaray görevlisi Mehmet Emin Öztürk talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.

Kaynak: AA

