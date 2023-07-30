Divan Kurulu'ndaki sözler gündemde... Ali Koç'un "postacı" sözü Fenerbahçe'de istifa getirdi

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında sürpriz bir istifa kararı geldi. Sporx'in derlediği habere göre, sarı-lacivertlilerin Divan Kurulu Başkan Vekili Mithat Yenigün, Başkan Ali Koç'un kendisine 'Postacı' demesinin ardından istifa etti.

İstifa kararını duyuran Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, gelecek dönemde yapılacak ilk Divan Kurulu Toplantısında boşalan bu görev için yeniden seçim yapılacağını duyurdu.

ALİ KOÇ DİVAN KURULU’NDA NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında şu ifadeleri kullandı;

"Oyuncu sattık diye seviniyoruz ya, Bankalar Birliği'ne gidecek hepsi. Gelirlerin çoğu oraya gidecek. Bize kalan parayla kulübü nasıl çevireceğimizi bilmiyoruz. Eğitim faaliyetine bu yüzden devam edemiyoruz. Bu işten hep zarar ettik, çünkü bu bizim işimiz değil. Aziz Yıldırım bu konuyu da kullandı, '50 milyon dolar vereyim' falan dedi. heyecanlandık, 50 milyon dolar bize müthiş oksijen olurdu. Başkanın eğitime ne kadar önem vermediğini biliyorum. Eğitim aşkı kabardı başkanın... Allah razı olsun. Fırsatçı yaklaşım ama Fenerbahçe'ye fayda sağlıyorsa, kabulüz. Bize mektup yazdı, kolej binasının yeniden yapabileceğini söyledi. Mithat Yenigün'ü yolladı. Zaten o postacı. 50 milyon dolar değil, 3 milyon dolar ayırmış. Başkanımızdan, Allah razı olsun. Bunu ciddi söylüyorum. Ana binayı yıkacaklar ve yapacaklar. Konferans ve spor salonunu bizim yapmamızı istediler. Görüşmeler olumlu gidiyor."