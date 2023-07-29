Türkiye, FIVB Challenger Kupası'nda finale yükseldi

Ukrayna'yı 3-2 mağlup eden Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı. FIVB Challenger Kupası'nda finale çıktı.

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Türkiye, FIVB Challenger Kupası'nda finale yükseldi

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, maçı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden izledi.

İlk seti Ukrayna 18-25 kazandı. İkinci seti 25-23, üçüncü seti 25-17 kazanan Türkiye, 2-1 öne geçti. Ukrayna dördüncü seti 19-25 önde tamamlarken, son seti 15-13 kazanan Türkiye maçtan galip ayrıldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar-Şili maçının galibiyle yarın saat 19.00'da finalde karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

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