Devler Ligi Yolunda Kritik Viraj: Fenerbahçe, Lyon Deplasmanında

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Lyon deplasmanında sahaya çıktı. Kadıköy'deki ilk maçta 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirmek için mücadele ediyor.

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Devler Ligi Yolunda Kritik Viraj: Fenerbahçe, Lyon Deplasmanında
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'a konuk oluyor. Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. 2 takım da Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalabilmek için Fransa'da kozlarını paylaşıyor.

Groupama Stadyumu'ndaki karşılaşmada ilk düdük çaldı.

KANARYA UÇUŞA GEÇTİ

Vedat Muriqi 24'üncü dakikada, Oğuz Aydın'ın açtığı şık ortayla golü bularak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Oğuz Aydın'ın asistinden önce orta sahadan sol kanada topu aktaran Greenwood, taraftarından alkış aldı.

Fenerbahçe 28'inci farkı 2'ye çıkardı. Archie Brown, Greenwood'un kornerden açtığı ortayı arka direkte kafa vuruşuyla gole çevirdi.

İlk yarı sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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