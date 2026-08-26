Devler Ligi Yolunda Kritik Viraj: Fenerbahçe, Lyon Deplasmanında

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'a konuk oluyor. Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. 2 takım da Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalabilmek için Fransa'da kozlarını paylaşıyor.

Groupama Stadyumu'ndaki karşılaşmada ilk düdük çaldı.

KANARYA UÇUŞA GEÇTİ

Vedat Muriqi 24'üncü dakikada, Oğuz Aydın'ın açtığı şık ortayla golü bularak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Oğuz Aydın'ın asistinden önce orta sahadan sol kanada topu aktaran Greenwood, taraftarından alkış aldı.

GOOOLLL! Vedat Muriç! Temsilcimiz Fenerbahçe, Lyon deplasmanında 1-0 önde! ⚽️ pic.twitter.com/wpnDb8kmO4 — TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026

Fenerbahçe 28'inci farkı 2'ye çıkardı. Archie Brown, Greenwood'un kornerden açtığı ortayı arka direkte kafa vuruşuyla gole çevirdi.

GOOOLLL! Archie Brown! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda deplasmanda farkı 2’ye çıkardı! ⚽️ pic.twitter.com/2PBXaQ003c — TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026

İlk yarı sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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