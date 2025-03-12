Develigücü’ne Forvet Takviyesi

Bölgesel Amatör Lig’te mücadele eden Develigücü, forvet hattını yaptığı transferle güçlendirdi. Kırmızı-siyahlılar, İnkılapspor'un forveti Ali Güzel'i kadrosuna kattı.

Develigücü’ne Forvet Takviyesi

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan Develigücü kadrosunu forvet takviyesi yaptı.

Develigücü, Bölgesel Amatör Lig 10. Grup lideri İnkılapspor'da forma giyen Ali Güzel’i kadrosuna kattı.

Ligin ilk yarısında İstanbul ekibinde forma giyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu, kalan 8 haftada Develigücü için mücadele edecek. 1993 doğumlu olan Ali Güzel, ligin geride kalan bölümünde 20 müsabakada görev yaparken 1 gol attı ve 1 asist katkısı yaptı.

İnkılapspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ali Güzel ile yolların ayrıldığını açıklarken, kendisine başarılar dilendi.

Kaynak: İHA

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