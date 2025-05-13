Dev Maçın Kamp Kadroları Belli Oldu: Galatasaray ve Trabzonspor'da Gaziantep'e Kimler Götürülecek?

Ziraat Türkiye Kupası finali için nefesler tutulurken, Galatasaray ve Trabzonspor’un kamp kadroları belli oldu. Trabzonspor’da sakatlıklarını atlatan Savic ve kaptan Uğurcan Çakır’ın maç kadrosuna alındı.

Yarın (14 Mayıs 2025) oynanacak dev karşılaşma 20.45’te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi olarak ise Ozan Ergün görev yapacak.

Takımların kamp kadroları ise şöyle oldu:

GALATASARAY:

Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemysław Frankowski, Yusuf Demi, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Enes Emre Büyük, Álvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünay, Mario Lemina

TRABZONSPOR:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Erol Can Çolak, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Pedro Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı, Stefan Savic, Arseniy Batagov, John Lundstram, Tim Jabol, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Danylo Sikan, Simon Banza, Enis Destan

Kaynak: Haber Merkezi