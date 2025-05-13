Kupada 29 Yıl Sonra İlk: Galatasaray ve Trabzonspor Karşı Karşıya

Galatasaray ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

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Kupada 29 Yıl Sonra İlk: Galatasaray ve Trabzonspor Karşı Karşıya

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı yarın yaşanacak. Trabzonspor ve Galatasaray kupa finalinde kozlarını paylaşacak.

İki ekip daha önce 3 kez final oynarken, Trabzonspor 1, Galatasaray 2 kez mutlu sona ulaşmıştı.

İki maçlık final mücadelelerinde ilk olarak 1975-76 sezonunda Galatasaray, penaltı atışları sonucunda kupaya uzandı. 1984-85 sezonunda da sarı-kırmızılı takım kupayı müzesine götürürken, 1994-95 sezonunda Trabzonspor kupayı kaldırdı.

En son 1994-1995 sezonunda finalde karşılaşan iki ekip, 29 sezon aradan sonra birbirleri karşısında kupayı elde etme mücadelesi verecek.

İKİ SENE ÜST ÜSTE FİNAL

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda 2 sezon finale yükselme başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, geçen sezon Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı finali son dakika golüyle 3-2 kaybetti.

Trabzonspor ile Galatasaray, bu sezon 3. resmi karşılaşmada karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 2 maçı da Galatasaray kazandı.

Sarı-kırmızılılar, rakibini İstanbul'a 4-3, Trabzon'da da 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

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