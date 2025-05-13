Kupada 29 Yıl Sonra İlk: Galatasaray ve Trabzonspor Karşı Karşıya
Galatasaray ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı yarın yaşanacak. Trabzonspor ve Galatasaray kupa finalinde kozlarını paylaşacak.
İki ekip daha önce 3 kez final oynarken, Trabzonspor 1, Galatasaray 2 kez mutlu sona ulaşmıştı.
İki maçlık final mücadelelerinde ilk olarak 1975-76 sezonunda Galatasaray, penaltı atışları sonucunda kupaya uzandı. 1984-85 sezonunda da sarı-kırmızılı takım kupayı müzesine götürürken, 1994-95 sezonunda Trabzonspor kupayı kaldırdı.
En son 1994-1995 sezonunda finalde karşılaşan iki ekip, 29 sezon aradan sonra birbirleri karşısında kupayı elde etme mücadelesi verecek.
İKİ SENE ÜST ÜSTE FİNAL
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda 2 sezon finale yükselme başarısı gösterdi.
Bordo-mavili takım, geçen sezon Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı finali son dakika golüyle 3-2 kaybetti.
Trabzonspor ile Galatasaray, bu sezon 3. resmi karşılaşmada karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 2 maçı da Galatasaray kazandı.
Sarı-kırmızılılar, rakibini İstanbul'a 4-3, Trabzon'da da 2-0 mağlup etti.
Kaynak: AA