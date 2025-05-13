Beşiktaş'ta Yeniden Başkan Seçilen Serdal Adalı Mazbatasını Aldı

Beşiktaş’ta yeniden başkan seçilen Serdal Adalı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

11 Mayıs 205’teki olağan seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri için Tüpraş Stadyumu’nda mazbata töreni düzenlendi. Başkan Serdal Adalı, düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

Adalı, şunları söyledi:

"Yeni dönemimizin Beşiktaş camiasına hak ettiği güzellikleri getirmesini diliyorum. Sadece 4 ay önce rekor oy sayısıyla bu göreve seçilmemizin ardından, bir kez daha camiamızın güvenoyunu almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük bir güvenle Beşiktaş'ımızı bizlere bir kez daha emanet eden genel kurul üyelerimize en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Bize verilen bu göreve ve emanete layık olacağız. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bundan sonra da Beşiktaş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bugünden itibaren Beşiktaş için gün, istikrar günüdür. Kaotik ve istikrarsız günler artık tamamen geride kalmıştır. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımın hepsine mazbatalarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Genel kurulumuzda seçilen denetleme, sicil ve disiplin kurulu başkan ve üyelerimize de görevlerinde başarılar diliyorum. Ayrıca arayarak tebriklerini bizzat ileten ve Beşiktaş'ımızdan hiçbir konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şahsım ve camiam adına şükranlarımı arz ederim. Önümüzdeki dönem Beşiktaş için yeniden yükseliş dönemi olacaktır.”

Kaynak: İHA