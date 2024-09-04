Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Tarihi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu.

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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Tarihi Belli Oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında derbi mücadelesi yaşanacak. İki kıtanın birleştiği derbi Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Ezeli rekabet 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın hakem ve VAR kadrosu ise derbi tarihi yaklaştığında belli olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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