Milli Takım 9 Eylül'de İzmir'de!

Türkiye A Milli Takım'ımız UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta İzlanda'yı 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de ağırlayacak. İzmir'in İzmir düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde oynanacak maç 9 Eylül'de saat 21.45'te başlayacak.

Milli Takım 9 Eylül'de İzmir'de!

İzmir 9 Eylül'de düşman işgalinden 102. kurtuluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, Türkiye A Milli Futbol takımı da bu kutlmalara 'dahil' oldu. UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta İzlanda'yı 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de ağırlayacak. Uluslar Ligi'nde grupta ilk maçına 6 Eylül Cuma günü Galler deplasmanında çıkacak ay-yıldızlı millilerimiz cumartesi akşamı İzlanda randevusu için İzmir'e gelecek. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı, Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde oynanacak maç 9 Eylül'de saat 21.45'te başlayacak.

Kaynak: DHA

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