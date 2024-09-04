Milli Takım 9 Eylül'de İzmir'de!

İzmir 9 Eylül'de düşman işgalinden 102. kurtuluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, Türkiye A Milli Futbol takımı da bu kutlmalara 'dahil' oldu. UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta İzlanda'yı 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de ağırlayacak. Uluslar Ligi'nde grupta ilk maçına 6 Eylül Cuma günü Galler deplasmanında çıkacak ay-yıldızlı millilerimiz cumartesi akşamı İzlanda randevusu için İzmir'e gelecek. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı, Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde oynanacak maç 9 Eylül'de saat 21.45'te başlayacak.

Kaynak: DHA