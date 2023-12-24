Dev derbi öncesi skor tahmini: Eski Galatasaraylı oyuncu maçın kaç kaç biteceğini açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Ezeli rakipler, 16 maçta 14 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 43 puanla 1. ve 2. sırayı paylaşıyor.

Dev derbi, saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Kritik maç öncesi eski Galatasaraylı Lorik Cana, Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

2010-2011 yılları arasında Sarı kırmızılı formayı terleten Cana, derbi skoru hakkında tahminde bulunarak şunları söyledi:

"Galatasaray'ı takip ediyorum. Elimden geldiğince izlemeye çalışıyorum. Bence 2 sezon önceki zorlu sezonun ardından geçen sezon harika bir performans sergilediler. Ligde hala rekabetçiler ve Fenerbahçe ile ilginç bir yarışı sürdürüyorlar. Ayrıca Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını izlerken takımın seviyesinin çok yüksek olduğunu gördüm."

Kaynak: Gerçek Gündem