Cristiano Ronaldo'ya 1 milyar dolarlık kripto davası

Bir grup kripto para yatırımcısı Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cristiano Ronaldo'ya 1 milyar dolarlık kripto davası

Ronaldo'nun 2022 yılında kripto para borsası Binance'in reklamını yaptığı ve bu durumun kendilerini yanılttığı öne sürüldü.

Suç duyurusunda Ronaldo'dan 1 milyar doları aşan tazminat talep edildi. Davacılar yatırım tecrübesine, danışmanlara ve kaynaklara sahip olduğunu belirttikleri Ronaldo'yu kayıtsız menkul kıymetlerin satışına katılmak ve yardım etmekle suçluyor.

Ronaldo ve Binance'in 2022 yılında yaptıkları NFT ortaklığıyla yıldız futbolcu kendisi için üretilen NFT koleksiyonunun tanıtımını sosyal medya hesaplarından yapmıştı.

CR7 serisindeki en ucuz NFT, 77 dolardan satışa sunulmuştu. Bir yıl içerisinde bu NFT'lerin değeri 1 dolara geriledi. Dava dosyasına göre sosyal medya hesaplarında toplamda 800 milyondan fazla takipçisi bulunan Ronaldo'nun yaptığı tanıtım nedeniyle internetteki Binance aramaları ise yüzde 500 artış gösterdi.

Toplu dava henüz başvuru aşamasında, davacıların oluşturduğu dosyayı kabul eden bir mahkeme olmadı.

Başvuru, Binance'in ABD'de ceza almasından bir hafta sonra yapıldı.

NFT'ler dijital ortamlardaki sanal varlıklar. Pandemi dönemindeki kripto yükselişiyle birlikte ortaya çıkan bu ürünler birer menkul kıymet gibi alınıp satılabiliyor. O dönem satılan NFT'lerin yüzde 79'u çöpe dönüştü. O dönem 17 milyar dolarlık piyasa büyüklüğüne ulaşan NFT'lerin yüzde 95 oranında değer kaybederek adeta çöpe dönüştüğü tahmin ediliyor.

Binance geçtiğimiz günlerde kayıtsız menkul kıymetlerin satışı nedeniyle 4 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti. Kripto para dünyasının en güçlü isimlerinden olan Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao (CZ) de istifa etmeyi kabul etmişti. Ayrıca CZ de 53 milyon dolarlık ek ceza ödeyecek.

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