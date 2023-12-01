Fenerbahçe'den Real Madrid karşısında EuroLeague tarihine geçecek geri dönüş: Itoudis gözyaşlarını tutamadı

Türk Hava Yolları EuroLeague'in 11 hafta maçında Fenerbahçe Beko, namağlup lig lideri Real Madrid ile Ataşehir'de Ülker Spor ve Etkinlik salonunda karşılaştı.

İlk periyoda fırtına gibi giriş yapan Real Madrid, 29-16'lık üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın kalan periyotlarında Madrid karşısında büyük bir direnç gösteren Fenerbahçe, maçı 87-87'ye getirerek uzatmaya götürdü.

5 dakikalık uzatma bölümünde de kıran kıran geçen maçta son sözü Yam Madar ile Fenerbahçe Beko söyledi.

Guduric'in çaldığı topta turnikeye giden Madar, basketi kaydederek skoru 100-99'a getirdi ve İspanyol devini son saniye basketiyle yıktı.

Sarı lacivertliler böylelikle hem kendi 4 maçlık yenilgi serisine son verdi hem de Real Madrid'in EuroLeague'deki 10 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

AKILLARA 2018 GELDİ

EuroLeague'de 2018-2019'da normal sezon maçında evinde Real Madrid'i ağırlayan Fenerbahçe, Gigi Datome'nin son saniye attığı sayı ve kazandığı basket faul ile rakibini 65-63 mağlup etmişti.

Madar'ın Real karşısında attığı basket, akıllara Datome'yi getirdi.

ITOUDIS GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

4 maçlık yenilgi serisinden sonra taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalan Fenerbahçe Beko Baş antrenörü Dimitris Itoudis, Madar'ın basketinden sonra gözyaşlarını tutamadı.

Itoudis galibiyet sevincini Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu ve yardımcı antrenörü Dedas ile kutladı.

Kaynak: Gerçek Gündem