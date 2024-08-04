Cinsiyet Üzerinden Hedef Alınmıştı: Cezayirli Boksör Imane Khelif, Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i temsil eden kadın boksör Imane Khelif, Cumartesi günü kadınlar 66 kilo kategorisinin çeyrek finalinde Macaristan'dan Anna Luca Hamori'yi 5-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) belirlediği kural gereği yarı finale kalan ve mağlup olan sporculara da bronz madalya veriliyor. Bu durumda Khelif, Cezayir'e madalya ile dönmüş olacak.

Khelif, 2023'te Uluslararası Boks Birliği (IBF) tarafından "yüksek testosteron seviyesi" gerekçesiyle şampiyonalardan men edilmişti. Son olarak, İtalyan meslektaşı Angela Carini'nin 46'ncı saniyede maça devam etmeyip çekilme kararı alması, uluslararası kamuoyunda tartışmaları alevlendirdi.

Bu beklenmedik karar sonrası eski ABD Başkanı Donald Trump, "Harry Potter" kitabının yazarı J.K. Rowling ve birçok popüler isim, Khelif'in "bir erkek" veya "transseksüel" olduğunu iddia eden yorumlar yaptı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı bir gönderide Carini için "Asla pes etmeyeceğini biliyorum Angela. Bir gün hak ettiğini azim ve terle alacağını da biliyorum. Kuralların eşit olduğu bir turnuvada" diye yazdı.