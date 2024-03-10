Cinsel saldırı suçundan tutuklanmıştı: Dani Alves intihar mı etti?

Dani Alves'in intihar ettiği söyleniyor. Cinsel saldırı suçundan 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan oyuncunun son durumu ve iddianın gerçek olup olmadığı merak konusu oldu.

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Cinsel saldırı suçundan tutuklanmıştı: Dani Alves intihar mı etti?

Bir dönem Sevilla'da ve Barcelona'da oynayan, Brezilya Milli Takımı'nın sağ beki Dani Alves'in intihar ettiği iddiası yayıldı.

Oyuncunun son durumu bilinmezken, iddianın gerçekliği hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Alves, 20 Ocak 2023'te cinsel saldırı suçundan tutuklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Dani Alves, 30 Aralık 2022'de Barselona'da bir gece kulübünde tanıştığı bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Alves, suçlamayı reddederek masum olduğunu belirtmişti. İspanya'da görülen mahkeme, mağdurun iradesini kırmak için şiddetin varlığını açıkça ortaya koyan yaraların bulunduğunu belirtmişti. Ayrıca cinsel ilişkinin rıza olmaksızın gerçekleştiğine hükmetmişti.

Alves, savunmasında şu ifadeyi kullanmıştı:

"O gece Sutton gece kulübünün VIP alanının tuvaletinde olanlarla ilgili olarak vicdanım gerçekten rahat.”

İspanya’da görülen mahkemenin karar metninde ise Dani Alves'in suçuna dair şunlar denmişti:

“Sanığın (Dani Alves) müştekiyi anieden yakalayarak yere attığı, hareket etmesini engellediği ve müştekinin ‘hayır’ demesine, ayrılmak istemesine rağmen cinsel ilişkiye girdiği kanıtlanmıştır. Bunu, şiddet kullanımı ve rıza olmamasına rağmen yaptığı tespit edilmiştir. Mağdur, cinsel ilişkiye tüm gücüyle karşı çıkmış ancak engel olamamıştır. Mağdurun iradesini kırmak için şiddetin varlığını açıkça ortaya koyan yaralar mevcuttur. Sanık da cinsel ilişkiyi inkar etmemiştir. Mağdurun rıza gösterdiğine dair hiçbir kanıt bulunamamıştır.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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