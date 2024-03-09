5-1’lik mağlubiyet yolun sonu oldu: İstanbul takımının hocası istifa etti

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze, Trabzonspor maçının ardından istifa kararı aldığını açıkladı.

5-1’lik mağlubiyet yolun sonu oldu: İstanbul takımının hocası istifa etti

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaştı.

Öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan İstanbul ekibi, rakibine 5-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

GALASARAY'I ELEDİLER AMA...

İstanbul’un kırmızı siyahlı ekibi Türkiye Kupası'nda Galatasaray’ı elese de Süper Lig’de galibiyet alamıyordu.

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