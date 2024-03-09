Aziz Yıldırım: 'Kim Fenerbahçe'nin başarısını istemezse onlar şerefsizdir'

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği İzmir Şubesi'nin açılışı nedeniyle düzenlenen törene katılan Yıldırım, açılış kurdelesini kestikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, yeni açılan dernek şubesinin hayırlı olmasını temenni ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe'nin birlik beraberlik içinde olması lazım, ayrışma yapılmaması lazım, ayrışma kulübe zarar verir, camiaya zarar verir. Bunun zararlarını ileride görürsünüz. Bugün göremezsiniz bir şey ama ileride 5 sene, 10 sene sonra bunları görürsünüz. Ayrışma başladığı zaman birlik beraberlik yok olur. Fenerbahçeli, Fenerbahçeli ile kavga etmeye başlar. Bu çok tehlikeli bir şey, onun için hepimizin birlik beraberliği önemli."

AZİZ YILDIRIM: "KİM FENERBAHÇE'NİN BAŞARISINI İSTEMEZSE ONLAR ŞEREFSİZDİR"

Herkesin Fenerbahçe'nin başarısını istemesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Kim Fenerbahçe'nin başarısını istemezse, 'onlar yok, ben varım' bilmem ne derse, onlar şerefsizdir. Bak bu kadar ağır söylüyorum. Fenerbahçe'nin başarısı, mutluluğu hepimizin. Başarısızlığı da bizimdir ama biz yönetenler kadar üzülmeyiz, çünkü biz taraftarız. Biz olayı yaşarız, sabah unuturuz ama yönetici öyle değildir. Devam eder o üzüntü veya başka hadiseler devam eder." değerlendirmesinde bulundu.