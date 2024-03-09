Galatasaray 1 yedi, 3 attı!
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 23. hafta maçında Galatasaray, Ataşehir Belediye Spor'u mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliği korudu.
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 23. hafta maçında Ataşehir Belediye Spor’un konuğu oldu.
İBB Esatpaşa Stadı'nda oynanan mücadeleden Galatasaray, 3-1 galip ayrıldı.
GALATASARAY, LİDERLİĞİ KORUDU
Bu sonuçla Galatasaray, puanını 56'ya yükselterek, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliği korudu.
GALATASARAY-ATAŞEHİR BELEDİYE SPOR KARŞILAŞMASINDA NOTLAR
Galatasaray maça; Gamze, Berna, Eda, Luibov, Benan, Emine, Ebru, Kristina, Kipoyi, Megi Doci ve Arzu 11'iyle çıktı.
Karşılaşmanın ilk golünü Galatasaray adına 15. dakika penaltıdan Megi Doçi kaydetti. 45. dakikada Arzu Karabulut Galatasaray'ın karşılaşmadaki ikinci golünü atarken, mücadelenin ilk yarısı 2-0 Galatasaray üstünlü ile sonuçlandı.
Arzu Karabulut maçın 75. dakikasında kendisinin ikinci Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydederek skoru 3-0’a getirdi.
90+5'te ev sahibi ekip karşılaşmadaki tek golünü atarken, mücadele 3-1 Galatasaray galibiyetiyle sonuçlandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. haftada puan durumu şöyle:
GALATASARAY'DA GÖZLER ADANA MAÇINDA
Öte yandan Galatasaray Petrol Ofisi, bu maçın ardından ligin 24. haftasında oynayacağı Bitexen Adana İdmanyurduspor mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak.
Kaynak: Gerçek Gündem