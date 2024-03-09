Galatasaray 1 yedi, 3 attı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 23. hafta maçında Galatasaray, Ataşehir Belediye Spor'u mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliği korudu.

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Galatasaray 1 yedi, 3 attı!

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 23. hafta maçında Ataşehir Belediye Spor’un konuğu oldu.

İBB Esatpaşa Stadı'nda oynanan mücadeleden Galatasaray, 3-1 galip ayrıldı.

GALATASARAY, LİDERLİĞİ KORUDU

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 56'ya yükselterek, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliği korudu.

Galatasaray 1 yedi, 3 attı! - Resim : 1

GALATASARAY-ATAŞEHİR BELEDİYE SPOR KARŞILAŞMASINDA NOTLAR

Galatasaray maça; Gamze, Berna, Eda, Luibov, Benan, Emine, Ebru, Kristina, Kipoyi, Megi Doci ve Arzu 11'iyle çıktı.

Karşılaşmanın ilk golünü Galatasaray adına 15. dakika penaltıdan Megi Doçi kaydetti. 45. dakikada Arzu Karabulut Galatasaray'ın karşılaşmadaki ikinci golünü atarken, mücadelenin ilk yarısı 2-0 Galatasaray üstünlü ile sonuçlandı.

Arzu Karabulut maçın 75. dakikasında kendisinin ikinci Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydederek skoru 3-0’a getirdi.

90+5'te ev sahibi ekip karşılaşmadaki tek golünü atarken, mücadele 3-1 Galatasaray galibiyetiyle sonuçlandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. haftada puan durumu şöyle:

Galatasaray 1 yedi, 3 attı! - Resim : 2

GALATASARAY'DA GÖZLER ADANA MAÇINDA

Öte yandan Galatasaray Petrol Ofisi, bu maçın ardından ligin 24. haftasında oynayacağı Bitexen Adana İdmanyurduspor mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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