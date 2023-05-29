Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Chelsea, yeni sezonda takımı Arjantinli Teknik Direktör Mauricio Pochettino'nun çalıştıracağını duyurdu.

İngiliz ekibi, sosyal medya hesabından, "Chelsea Futbol Kulübü, Mauricio Pochettino'yu kulübün yeni antrenörü olarak duyurmaktan mutluluk duyar" açıklamasını yaptı.

SEZONU LAMPARD YÖNETİMİNDE TAMAMLADI

Sezona Thomas Tuchel yönetiminde başlayan Chelsea, alınan kötü sonuçların ardından Alman teknik adamla yollarını ayırarak takımı Graham Potter'a emanet etti. İngiliz çalıştırıcı, ilk haftalarda iyi sonuçlar elde etse de sezonun ilerleyen dönemlerinde büyük bir düşüş yaşadı. Potter'la da istediğini bulamayan Maviler, sezon sonunda kadar efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Frank Lampard'ı göreve getirmişti. İngiliz ekibi, 2022-2023 sezonunu Lampard yönetiminde tamamladı.

POCHETTİNO, LIGUE 1 DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

51 yaşındaki Pochettino, İngiltere, İspanya ve Fransa'da teknik direktörlük yaptı. En son Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i çalıştıran Arjantinli teknik adam, kulübüyle Ligue 1 ve Fransa Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kaynak: Gerçek Gündem