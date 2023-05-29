Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta maçlarının tamamı yarın saat 20.00'de oynanacak.
Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK YOLUNDA
Buna göre Galatasaray'ın, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmada ise Zorbay Küçük düdük çalacak.
Süper Lig'de 36. haftanın programı ve hakemler şöyle:
20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: Volkan Bayarslan
20.00 Giresunspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler
20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Zorbay Küçük
20.00 İstanbulspor - Adana Demispor: Ümit Öztürk
20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın
20.00 Sivasspor - Konyaspor: Bahattin Şimşek
20.00 Fatih Karagümrük - Kayseriyor: Murat Erdoğan
Kaynak: Gerçek Gündem