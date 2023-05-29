Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta maçlarının tamamı yarın saat 20.00'de oynanacak.

Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK YOLUNDA

Buna göre Galatasaray'ın, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmada ise Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig'de 36. haftanın programı ve hakemler şöyle:

20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: Volkan Bayarslan

20.00 Giresunspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler

20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Zorbay Küçük

20.00 İstanbulspor - Adana Demispor: Ümit Öztürk

20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın

20.00 Sivasspor - Konyaspor: Bahattin Şimşek

20.00 Fatih Karagümrük - Kayseriyor: Murat Erdoğan

Kaynak: Gerçek Gündem