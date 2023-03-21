Cenk Tosun'dan transfer teklifine yanıt!

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, Major Futbol Ligi (MLS) ekibi Chicago Fire’dan gelen teklif üzerine açıklama yaptı.

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Cenk Tosun'dan transfer teklifine yanıt!

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde milli takım kampında bulunan Cenk Tosun, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Kariyerini Beşiktaş’ta sürdüreceğini dile getiren Cenk Tosun, "Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire’ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş’ta devam edeceğim" dedi.

"BEŞİKTAŞ İLE YENİ BİR SÖZLEŞME İMZALAYACAĞIZ"

Sözleşme konusunda Asbaşkan Emre Kocadağ ile görüştüğünü belirten Cenk Tosun, "Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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