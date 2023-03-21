Dursun Özbek'ten sert açıklamalar... Ali Koç yanıt verdi: 'Cesaretiniz varsa...'

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in düzenlediği basın toplantısı sonrası, Fenerbahçe sosyal medya hesabından Başkan Ali Koç’un imzasıyla paylaşımda bulunuldu.

Geçen günlerde yapılan çağrıyı yenileyen Başkan Koç, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum" sözlerine yer verdi.

DURSUN ÖZBEK'TEN SERT AÇIKLAMALAR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yaptığı iddiası ve Jorge Jesus'un Sevilla karşılaşması sonrası söylediği "Maçlar sahada kazanılmıyor." sözüne ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'u hedef alan Dursun Özbek, "Avrupa kupalarında maç bitiyor, hocaları Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor. Ülkemizin itibarını yok etmeye çalışıyor. herkes suskun, herkes dilini yutmuş! Kimse konuyla ilgili yorum yapmıyor!" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"Son günlerdeki gelişmeler yüzünden bu basın toplantısını yapma kararı aldık. Kasımpaşa maçında Zaniolo'ya yapılan hareket ve sonrasındaki gelişmeler, yorumlar, bütün bir sezona ışık tutmaktadır. MHK Başkanı Lale Orta, hakem yorumcularına baskı yapmıştır.

TFF'den kimse yorum yapmamış ve sessiz kalmışlardır. Demek Sayın Lale Orta'nın yanı sıra TFF de aynı fikirdedir. Sayın Lale Orta, onların sözcülüğüne soyunmuştur. Büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Olayı Konya2da öğrendim, bunun inanılmaz bir şey olduğumu ve gerçek olmadığını düşündük. MHK'nın görev ve yetkileri bellidir. Görevleri arasında yayıncı kuruluşa veya herhangi bir basın kuruluşuna müdahale etmek yoktur.

'BİR KİŞİ HEM SAVCI, HEM DE HAKİM OLAMAZ'

Ayrıca Yönetim Kurulu kararı olmadan, VAR videosu dışarıya çıkarılmıştır. Demek ki gösterilmeyen veya gösterilmesi gereken görüntüler var. MHK Başkanı istediği gibi karar veriyor, istediği görüntüleri ekrana getiriyor. Bir kişi hem savcı, hem de hakim olamaz. Sayın MHK Başkanı, hem savcı, hem de hakim olma rolüne soyunmuştur. Bunu kabul etmiyoruz. Yayıncı kuruluşa 300 sayfa müracaatla gittik, haklarımızı savunmaya çalıştık. Sezonun başından beri bize yapılan haksızlıkların sebebi daha iyi anlaşılıyor. Demek bazı görüntüler yayınlanabilir, bazılarının ise yayınlanmaması lazım! Bunun inisiyatifi de MHK Başkanı'nda!

Deliller herkese açık olmalı, herkes hakkını arama mecburiyetindedir. Biz hatalarımızı kabul etmek yerine, durumu normalleştirmeye çalışarak, daha büyük hataların yolunu açar, kuralsızlığı tanımışız oluruz. Adaletten vazgeçerseniz, tarafsızlığınıza kaybedersiniz. MHK en tarafsız olması gereken kurumlardan biridir. Bu kurumun başkanı arka kapıdan bulduğu çözümlerle, gizli telefon konuşmalarıyla değil, adaletiyle hepimize örnek olması gerekir. Sayın Lale Orta'nın müdahale ettiği TV programıyla ilgili bir görevli arkadaşımız istifa etti. Sayın Lale Orta ise EYT'den istifa ettiğini söyledi.

'TFF NEDEN SUSUYOR'

İstifa kararı, o programla aynı ana gelmiş! Birilerinin aklıyla alay etmeye kalkmayın. Lale Orta'ya inanıyorduk ama durum tam tersini gösteriyor. Kimse bunun acemice bir hata olduğunu söyleyemez! TFF neden hala sessizliğini kuruyor. Tüm ülkenin hem fikir olduğu yanlışlıkla ilgili TFF neden susuyor? Neden ve kimden çekiniyorsunuz? Lale Orta'ya inanıyorduk ama durum tam tersini gösteriyor. Kimse bunun acemice bir hata olduğunu söyleyemez! TFF neden hala sessizliğini kuruyor. Tüm ülkenin hem fikir olduğu yanlışlıkla ilgili TFF neden susuyor? Neden ve kimden çekiniyorsunuz?

'ADALET HERKES İÇİN VAR'

Bütün bir sezona ışık tutacak olayda herkes susuyor. Sayın Lale Orta, TFF'nin sözcülüğünü yapıyor ve olaylara açıklama getirmek zorunda kalıyor. Sayın Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu arkadaşları; neden çekiniyorsunuz? Adalet herkes için var. Adaleti herkes için sağlayamazsak, işte böyle birileri adaleti kendi için düzenlemeye kalkar. Tuz koktu!

Bu plan için detaylı bir şekilde çalışılıyor! Leo Dubois'e yapılan pozisyonda kırmızı verilmiyor, faulü yapan da kırmızı olduğunu söylüyor. Hakemler ve VAR görmüyor. Rakibimizin maçında da aynı hareket yapılıyor ama gereken kart gösterilmiyor. Anlaşılması zor, garip görüntüler var. Hakem elini kırmızıya götürüp, birden vazgeçiyor. kaldı ki bu hakem, bir Galatasaray maçında rakip takım formasıyla maç seyretti! Böyle bir şeye nasıl müsaade edilir. Bu konu daha önce TFF ile yaptığımız toplantılarda gündeme geldi.

TFF, bizi hakemlerin bir algoritma ile atandığına ikna etmeye çalıştılar. Rakibimizin maçındaki hakemin, Galatasaray'ı sevmediği ve rakip takım taraftarı olduğunu ortadayken, bu hakemi şampiyonluğu ilgilendiren maçta rakip takımın maçına veriyorsunuz! Bunu algoritmaya yazarken unuttunuz mu?

Kırmızı kart gösterilmesi gereken pozisyonda, hakemin hareketi de o yönde... Kim müdahale ediyor ve hakemin hareketi değişiyor? Yan hakemim mi, VAR mı? Kimse anlamış değil. Milot Rashica'ya yapılan hareketin aynısı Konya'da penaltı değil ama Alanya'da penaltı. Sivas maçındaki pozisyonu dillerine dolamışlar, oradan mağduriyet çıkarma peşindeler! Gol yedik ama o maçı kazandığımızı herkes unutmuş! Kimse bu kırmızı kartı konuşmasın istiyorlar.

'BASKI OLUŞTURMAK İÇİN AÇIKLAMA YAPIYORLAR'

Sahada maç oynanıyor, devre arasında açıklama yapılıyor! Maçı sahada kazanacağını iddia eden bir kulüp, neden devrede açıklama yapıyor? Baskı oluşturmak için açıklama yapıyorlar. 'Bizi sistem dışına itmek istiyorlar' diyorlar. Ama amaç kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak. Avrupa kupalarında maç bitiyor, hocaları Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor. Ülkemizin itibarını yok etmeye çalışıyor. herkes suskun, herkes dilini yutmuş! Kimse konuyla ilgili yorum yapmıyor!

Fatih Hoca, Schalke maçından önce yorum yaptı diye 3 maç ceza aldı! Bunu herkese hatırlatıyorum. Aslında her şey planlı! Geçen sene ligi 13. bitiren takımımızın, bu sene bu başarı elde edeceğini hesaplamamışlar! Bu takımın gücünü hafife aldıkları için, ne yapacaklarını bilmiyorlar. O yüzden rekabeti aşağıya çekiyorlar. Biz, sizinle bu kadar düşük seviyede mücadele etmek istemiyoruz. Ayak oyunlarıyla rekabeti aşağıya çekiyorsunuz. Başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorsunuz.

Ne yaparsanız yapın, biz kazanacağız ne ve sahada kazanacağız. Adaleti size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz. Utancı giden kimsenin, kalbi ölür! Utancı giden, kalbi ölmüşlere sesleniyorum. Artık sizi hiçbir şey utandırmayacak, biliyorum! Çekilin o karanlık köşelerinize, biz size rağmen aydınlığı getireceğiz."

FENERBAHÇE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

Fenerbahçe Kulübü, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Galatasaray Kulübüne göndermelerde bulunarak, “Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz?” sorusunu yöneltmişti.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, “2022-2023 Süper Lig Sezonu 26 haftalık özeti” başlığıyla yaptığı paylaşımlarda, Süper Lig’de sezon içinde yaşanan olaylara ilişkin Galatasaray cephesinden yapılan bazı açıklamaların yanı sıra yaşanan bazı olaylar ve tartışmalara yer verilerek, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Fenerbahçe Kulübü olarak Türk futbolunun geleceği adına endişe ediyor, sezonun sorusunu soruyor, son kararınızı merak ediyoruz: Lige devam ediyor muyuz etmiyor muyuz?"