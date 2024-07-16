Cenk Tosun Resmen Fenerbahçe'de! Sözleşme Süresi Belli Oldu

Fenerbahçe, milli futbolcu Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Cenk Tosun Resmen Fenerbahçe'de! Sözleşme Süresi Belli Oldu

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, kadrosunu milli futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü, kendisini 2 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda forma giydiği 47 maçta 11 gol, 8 asist kaydetti.

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