EURO 2024'ün En İyi Maçları Açıkladı: Türkiye, Listeye Damga Vurdu

İspanya'nın şampiyon olduğu EURO 2024'te, turnuva boyunca oynanan en iyi maçlar açıklandı. The Athletic tarafından hazırlanan listede, Türkiye'nin 2 maçı listenin ilk 5'inde yer aldı.

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EURO 2024'ün En İyi Maçları Açıkladı: Türkiye, Listeye Damga Vurdu

Büyük heyecana sahne olan EURO 2024'te İspanya şampiyonluk ipini göğüsledi. The Athletic, Türkiye'nin ilk 5'te 2 maçla yer aldığı turnuvanın en iyi maçları listesini açıkladı.

The Athletic'e göre EURO 2024'ün en iyi 10 maçı şu şekilde sıralandı:

10- Slovenya 1-1 Sırbistan

9- Belçika 0-1 Slovakya

8- İspanya 1-0 İtalya

7- Hırvatistan 2-2 Arnavutluk

6- Gürcistan 2-0 Portekiz

EURO 2024'ün En İyi Maçları Açıkladı: Türkiye, Listeye Damga Vurdu - Resim : 1

5- Avusturya 1-2 Türkiye

4- İspanya 2-1 İngiltere

3- Hollanda 2-3 Avusturya

EURO 2024'ün En İyi Maçları Açıkladı: Türkiye, Listeye Damga Vurdu - Resim : 2

2- Türkiye 3-1 Gürcistan

1- İspanya 2-1 Almanya

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