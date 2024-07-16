EURO 2024'ün En İyi Maçları Açıkladı: Türkiye, Listeye Damga Vurdu
İspanya'nın şampiyon olduğu EURO 2024'te, turnuva boyunca oynanan en iyi maçlar açıklandı. The Athletic tarafından hazırlanan listede, Türkiye'nin 2 maçı listenin ilk 5'inde yer aldı.
Büyük heyecana sahne olan EURO 2024'te İspanya şampiyonluk ipini göğüsledi. The Athletic, Türkiye'nin ilk 5'te 2 maçla yer aldığı turnuvanın en iyi maçları listesini açıkladı.
The Athletic'e göre EURO 2024'ün en iyi 10 maçı şu şekilde sıralandı:
10- Slovenya 1-1 Sırbistan
9- Belçika 0-1 Slovakya
8- İspanya 1-0 İtalya
7- Hırvatistan 2-2 Arnavutluk
6- Gürcistan 2-0 Portekiz
5- Avusturya 1-2 Türkiye
4- İspanya 2-1 İngiltere
3- Hollanda 2-3 Avusturya
2- Türkiye 3-1 Gürcistan
1- İspanya 2-1 Almanya
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