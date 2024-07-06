'Bozkurt Krizi'nin Ardından Karar Değiştirmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Takıma Destek Olmak İçin Almanya'ya Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım’ın EURO 2024’te Hollanda ile oynayacağı çeyrek final karşılaşması için Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti.

Türkiye’nin yarı final için Hollanda ile karşılaşacağı maç için A Milli Takıma destek olmak üzere Almanya’ya giden Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Valisi Davut Gül ve AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe uğurladı.

TÜM PLANLARINI İPTAL ETMİŞTİ

Erdoğan, Merih Demiral’ın turnuvanın son 16 turunda Avusturya ile Türkiye’nin karşı karşıya geldiği maçta, bozkurt işaretiyle gol sevinci yaşamasının ardından tüm planlarını iptal etmiş ve Almanya’da maçı yerinde izleme kararı almıştı.

Merih Demiral’a söz konusu gol sevinci nedeniyle UEFA’dan 2 maç ceza verilmiş, Almanya ve Türkiye ise karşılıklı olarak büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırmıştı.