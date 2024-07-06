Dursun Özbek Galatasaray'ın Başındaki Belayı Açıkladı: ''Bunu Derhal Düzelt' diyorlar'

Galatasaray’ın gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda üyelerden yetki istemek amacıyla yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunan Dursun Özbek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özbek, açıklamasından sarı-kırmızılı kulübün UEFA’dan ceza alabileceğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Özbek, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan olağanüstü genel kurulda, "UEFA devamlı tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız şu anda. 'Bunu derhal düzelt.' diyorlar bize. Düzeltemezsek büyük bir ihtimal bir cezayla muhatap olacağız” ifadelerini kullandı.

‘İNŞALLAH BU MAÇI ALACAKLAR’

Türkiye’nin EURO 2024’te Hollanda ile karşılaşacağı karşılaşmaya dair de açıklamalarda bulunan Özbek, “Bu akşam çok önemli bir maç var. Milli takımımız yarı final için Hollanda ile oynayacak. Galatasaray'ın verdiği katkının orada ne kadar büyük olduğunu hepimiz izliyoruz. İnşallah bu akşam maçı alacaklar” dedi.

Özbek açıklamalarının devamında, “Bankalar Birliğine ödediğimiz faiz yüzde 15'ten yüzde 51'e çıktı. Böylece kulübümüz yılda yaklaşık 35 milyon dolar faiz öder hale geldi” diye konuştu.

Kaynak: AA