Dev Maç Öncesi Hollanda'nın Örnek Paylaşımına Türkiye'den Aynı Güzellikte Yanıt
EURO 2024'te çeyrek finaldeki rakibimiz Hollanda, sosyal medya hesabından örnek bir paylaşımda bulunuldu. Hollanda'nın paylaşımına Türkiye cephesinden de aynı güzellikte bir yanıt geldi.
EURO 2024’te bu akşam 22.00’de Türkiye-Hollanda arasında oynanacak çeyrek final karşılaşması öncesi ‘Portakallar’ın’ sosyal medya hesabından örnek bir paylaşım yapıldı. Hollanda Milli Takımı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Oyuna olan sevgini paylaş" ifadeleri kullandı.
Sharing the love for the game. 🧡❤️#NothingLikeOranje #NEDTUR pic.twitter.com/IIS2Mm7Ufr— OnsOranje (@OnsOranje) July 6, 2024
Hollanda’nın bu paylaşımına Türkiye A Milli Takımı’ndan da yanıt geldi. Ay-yıldızlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz” notu yazıldı.
Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz. ❤️🤍 https://t.co/F181dxwDPW— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) July 6, 2024
Hollanda’nın paylaştığı görselde, iki ülkenin milli takım formalarını giymiş kol kola stada giden taraftarlar resmedilirken, Türkiye’nin hesabından yapılan paylaşımda da kırmızı ve beyaz kalpler kullanıldı.