Dev Maç Öncesi Hollanda'nın Örnek Paylaşımına Türkiye'den Aynı Güzellikte Yanıt

EURO 2024'te çeyrek finaldeki rakibimiz Hollanda, sosyal medya hesabından örnek bir paylaşımda bulunuldu. Hollanda'nın paylaşımına Türkiye cephesinden de aynı güzellikte bir yanıt geldi.

Son Güncelleme:
Dev Maç Öncesi Hollanda'nın Örnek Paylaşımına Türkiye'den Aynı Güzellikte Yanıt

EURO 2024’te bu akşam 22.00’de Türkiye-Hollanda arasında oynanacak çeyrek final karşılaşması öncesi ‘Portakallar’ın’ sosyal medya hesabından örnek bir paylaşım yapıldı. Hollanda Milli Takımı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Oyuna olan sevgini paylaş" ifadeleri kullandı.

Hollanda’nın bu paylaşımına Türkiye A Milli Takımı’ndan da yanıt geldi. Ay-yıldızlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz” notu yazıldı.

Hollanda’nın paylaştığı görselde, iki ülkenin milli takım formalarını giymiş kol kola stada giden taraftarlar resmedilirken, Türkiye’nin hesabından yapılan paylaşımda da kırmızı ve beyaz kalpler kullanıldı.

Etiketler
Hollanda Türkiye Euro 2024
Son Güncelleme:
Anlaşma Sağlandı, Hatayspor'dan İtalya'nın Köklü Takımına Gitti! Hatayspor'dan İtalya'nın Köklü Takımına Transfer
Şeflerin Sırrıymış; Kek Yaparken Eklenirse Kekin Balon Gibi Kabarmasını Sağlıyor... Şeflerin Sırrıymış; Kek Yaparken Eklenirse Kekin Balon Gibi Kabarmasını Sağlıyor...
Yeni Dizisi Merakla Bekleniyordu. Neslihan Atagül Ekrana Geri Dönüyor Yeni Dizisi Merakla Bekleniyordu. Neslihan Atagül Ekrana Geri Dönüyor
Fatih Terim'den Hollanda Maçı Öncesi Çarpıcı Açıklamalar: Favori Takımlar Sıkıcı Oynuyor, Biz Renk Getiriyoruz 'Favori Takımlar Sıkıcı Oynuyor, Biz Renk Getiriyoruz'
ÇOK OKUNANLAR
23 Akademisyeni İşten Attılar: 'Son İş Gününüz...' 23 Akademisyeni İşten Attılar
Ekrem İmamoğlu'ndan İlk 'Bozkurt' Yorumu Ekrem İmamoğlu'ndan İlk 'Bozkurt' Yorumu
CHP'li Belediyeler Harekete Geçti, 'Emekli Halk Kart' Uygulamasının Detayları Belli Oldu! 'Emekli Halk Kart' Uygulamasının Detayları Belli Oldu
Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Gazetecileri Tehdit Etmişti: Paylaşımını Sildi Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı'ndan Geri Adım
AKP Kanadı Tarih Verdi: Erken Seçim Olacak Mı? Erken Seçim Olacak Mı?