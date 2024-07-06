Dev Maç Öncesi Hollanda'nın Örnek Paylaşımına Türkiye'den Aynı Güzellikte Yanıt

EURO 2024’te bu akşam 22.00’de Türkiye-Hollanda arasında oynanacak çeyrek final karşılaşması öncesi ‘Portakallar’ın’ sosyal medya hesabından örnek bir paylaşım yapıldı. Hollanda Milli Takımı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Oyuna olan sevgini paylaş" ifadeleri kullandı.

Hollanda’nın bu paylaşımına Türkiye A Milli Takımı’ndan da yanıt geldi. Ay-yıldızlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz” notu yazıldı.

Hollanda’nın paylaştığı görselde, iki ülkenin milli takım formalarını giymiş kol kola stada giden taraftarlar resmedilirken, Türkiye’nin hesabından yapılan paylaşımda da kırmızı ve beyaz kalpler kullanıldı.