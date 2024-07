Dev Maç Öncesi Hollanda'nın Örnek Paylaşımına Türkiye'den Aynı Güzellikte Yanıt

EURO 2024’te bu akşam 22.00’de Türkiye-Hollanda arasında oynanacak çeyrek final karşılaşması öncesi ‘Portakallar’ın’ sosyal medya hesabından örnek bir paylaşım yapıldı. Hollanda Milli Takımı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Oyuna olan sevgini paylaş" ifadeleri kullandı.

Sharing the love for the game. 🧡❤️#NothingLikeOranje #NEDTUR pic.twitter.com/IIS2Mm7Ufr