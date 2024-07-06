Fatih Terim'den Hollanda Maçı Öncesi Çarpıcı Açıklamalar: Favori Takımlar Sıkıcı Oynuyor, Biz Renk Getiriyoruz

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı’nın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye’nin Hollanda ile karşılaşacağı EURO 2024 çeyrek final mücadelesi öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalya basınına konuşan Terim, "Türkiye, her turnuvada olması gereken bir milli takım. Her zaman renk getiriyoruz. Favori takımlar sıkıcı futbol oynuyor ve biz yetenekliyiz” ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilişkisine değinen Terim, İtalya basınından La Gazetta dello Sport’a yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu ile özel bir ilişkim var. İlk milli maçını benimle oynadı. Bence o mükemmel bir kaptan ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarından biri. Rodri ile kendi pozisyonundaki en iyi futbolcu” diye konuştu.

‘İKİNCİ TAKIMIM İTALYA’

Açıklamasında, İtalya’nın ikinci takımı olduğunu vurgulayan Terim, “Sevgili arkadaşım Luciano Spalletti'nin mutlu olmasını isterdim ama bu futbol. Çok iyi bir teknik direktörünüz var. Bir sonraki turnuva farklı olacak” dedi.

‘Türklerin duygularını iyisiyle ve kötüsüyle sonuna kadar yaşadıklarını’ belirten deneyimli teknik adam, Vincenzo Montella’ya desteğini dile getirerek, “Kendisiyle iyi bir ilişkim var. Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdım, o da benim doğduğum şehir olan Adana'daydı. Onu tüm kalbimle destekliyorum ve herkesin desteklemesi gerektiğini söylüyorum” ifadelerini kullandı.

‘ARDA, KENAN, KEREM HER TAKIMDA OYNAYABİLİR’

Terim, açıklamasında, A Milli Takım’ın genç yıldızları hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler, Türk halkının gözdesi ve yapabileceklerinin sınırı yok. Ferdi, Kenan ve Kerem Aktürkoğlu da Avrupa’da her takımda oynayabilir."