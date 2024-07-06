Anlaşma Sağlandı, Hatayspor'dan İtalya'nın Köklü Takımına Gitti!

Hatayspor, geçtiğimiz sezon takımın önemli oyuncularından olan Fisayo Dele-Bashiru için Lazio takımı ile geçici transferi konusunda anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dele Bashiru’nun İtalya Serie A takımlarından Lazio’ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele Bashiru’ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

8 GOL ATTI

23 yaşındaki oyuncu, ligde 36 maçta görev alırken 8 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Fisayo Dele-Bashiru

Kaynak: Gerçek Gündem