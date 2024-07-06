Premier Lig ekibi Ferdi İçin Devreye Girdi: Rekor Teklife Hazırlanıyorlar

Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın Fenerbahçe'de forma giyen A Milli Futbolcu Ferdi Kadıoğlu için devreye girdiği öne sürüldü. İddiaya göre Brighton, Ferdi için rekor teklif götürmeye hazırlanıyor.

Premier Lig ekibi Ferdi İçin Devreye Girdi: Rekor Teklife Hazırlanıyorlar

Geçen sezon Fenerbahçe'nin parlayan yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu, milli forma altındaki performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

Transfer döneminin gözde ismi haline gelen Ferdi Kadıoğlu'na talip olan Brighton'ın Fenerbahçe'nin kapısını rekor bir teklifle çaldığı iddia edildi.

25 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Fanatik'te yer alan habere göre Brighton, Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euroyu gözden çıkardı.

Rakamın daha da artabileceği belirtilirken, Fenerbahçe yönetimin bu teklife henüz cevap vermediği belirtildi.

Yönetimin, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili son karar için EURO 2024'ün bütmesini beklediği ifade edildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 4.324 dakika süre alırken 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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