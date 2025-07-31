Böylesi Daha Önce Görülmedi... Osimhen'den Bir Rekor Daha!

Galatasaray taraftarının aylardır beklediği gün geldi. Victor Osimhen dün akşam Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a gelirken, Nijeryalı yıldız futbolcunun uçak takip yayını da izlenme rekoru kırdı.

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Böylesi Daha Önce Görülmedi... Osimhen'den Bir Rekor Daha!
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Süper Lig'de son üç yılın şampiyonu Galatasaray, çok sancılı geçen bir müzakere sürecinin sonunda Nijeryalı santrafor Victor Osimhen'i Napoli'den 75 milyon euro karşılığında transafer etti. Geçen sezonun 26 yaşındaki gol kralı, dün akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı.

Victor Osimhen'in transferi Türk futbol tarihine geçerek en pahalı transfer olurken, yıldız futbolcu İstanbul'a ayak basmadan başka rekorlara da imza attı. Dün akşam özel jetle Almanya'dan İstanbul'a doğru yola çıkan Osimhen'in uçağı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından saatlerce takip edildi.

Böylesi Daha Önce Görülmedi... Osimhen'den Bir Rekor Daha! - Resim : 1

2 MİLYON KİŞİ CANLI İZLEDİ

Osimhen’i taşıyan özel jet için birçok spor yayıncısı özel yayın açarken, Galatasaray'ın resmi hesabından paylaşılan uçak takip yayınını canlı izleyenlerin sayısı da 2 milyon kişiyi aştı. Osimhen, bonservis rekorunun yanında uçak takip yayınıyla da yine bir ilki başardı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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