Fenerbahçe'den TFF'ye Kritik Başvuru

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu. Sarı-lacivertliler erteleme talebinin gerekçesi olarak Feyenoord karşılaşmalarını gösterdi.

Fenerbahçe'den TFF'ye Kritik Başvuru
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Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Alanyaspor ile 9 Ağustos Cumartesi karşılaşacak olan Fenerbahçe’den dikkat çeken bir başvuru geldi.

Sarı-lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Feyenoord ile oynanacak kritik 3. eleme turu maçları nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için başvurdu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile ilk maçı 6 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.

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Kaynak: AA

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