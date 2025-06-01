Bodrum FK ile Beşiktaş Karşı Karşıya: Üçüncü Gol Geldi

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. İşte mücadeleye dair detaylar...

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Bodrum FK ile Beşiktaş Karşı Karşıya: Üçüncü Gol Geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanan maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Polonyalı Pawel Malec oturuyor.

İLK 11'LER

Bodrum FK: Diogo, Ege, Chris, Ajeti, Cenk, Ahmet, Seferi, Pedro, Fredy, Dimitrov, Puscas.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Mustafa.

CANLI| BODRUM FK 0-3 BEŞİKTAŞ

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' GOL | Mustafa Hekimoığlu kendisinin ikinci, takımın üçüncü golünü kaydetti.

27' GOL | Gedson Fernandes, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

12' GOL | Mustafa Hekimoğlu, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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