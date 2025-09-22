Beşiktaş'tan Sadettin Saran'a Tebrik
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran için bir tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada, "Sayın Sadettin Saran’ı tebrik eder, bu seçimin Türk sporu için hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Fenerbahçe’de dün yapılan başkanlık seçiminde Ali Koç dönemi sona ererken, Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin yeni başkanı oldu.
Beşiktaş, Saran için bir tebrik mesajı yayımladı.
Açıklamada, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanlığına seçilen Sayın Sadettin Saran’ı tebrik eder, bu seçimin Türk sporu için hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.
Kaynak: Haber Merkezi