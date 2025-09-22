Seri Bozulmadı... Galatasaray 6'da 6 Yaptı
Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray, maçı 3-1 kazandı. Böylece galibiyet serisi 6'ya çıktı.
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Konyaspor’u 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar ligde namağlup unvanını korudu. RAMS Park’ta oynanan mücadelede Galatasaray, 23. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında Mauro Icardi sahneye çıktı ve farkı 2’ye çıkararak devreye 2-0’lık üstünlükle girilmesini sağladı.
GALATASARAY FARKI AÇTI
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Galatasaray, 65. dakikada Lucas Torreira’nın ceza sahası dışından kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı. Konuk Konyaspor ise 80. dakikada Umut Nayir ile farkı 2’ye indirse de mücadelede başka gol olmadı.
Ligde oynadığı 6 maçı da kazanan Galatasaray puanını 18'e çıkardı. Sarı kırmızılılar, en yakın takipçileri Göztepe ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarttı.
Kaynak: Haber Merkezi