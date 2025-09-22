Seri Bozulmadı... Galatasaray 6'da 6 Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Konyaspor’u 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar ligde namağlup unvanını korudu. RAMS Park’ta oynanan mücadelede Galatasaray, 23. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında Mauro Icardi sahneye çıktı ve farkı 2’ye çıkararak devreye 2-0’lık üstünlükle girilmesini sağladı.

Mauro Icardi ilk yarı bitmeden sahneye çıktı.

GALATASARAY FARKI AÇTI

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Galatasaray, 65. dakikada Lucas Torreira’nın ceza sahası dışından kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı. Konuk Konyaspor ise 80. dakikada Umut Nayir ile farkı 2’ye indirse de mücadelede başka gol olmadı.

Ligde oynadığı 6 maçı da kazanan Galatasaray puanını 18'e çıkardı. Sarı kırmızılılar, en yakın takipçileri Göztepe ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarttı.

