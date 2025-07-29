Beşiktaş'tan Gedson Fernandes Açıklaması
Beşiktaş, Gedson Fernandes’in Benfica’nın elinde bulunan yüzde 50’lik kısmının 10 milyon euro karşılığında alındığını duyurdu.
Beşiktaş, takımdan ayrılması beklenen Gedson Fernandes ile ilgili KAP'a dikkat çeken bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı ekip, Fernandes'in Benfica’nın elinde bulunan yüzde 50’lik kısmının 10 milyon euro karşılığında satın alındığını duyurdu.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; “Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50%-50% olarak paylaşılacaktır.” maddesindeki 50% 'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır" denildi.
Gedson Fernandes'in 20+5 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'ya transfer olması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi