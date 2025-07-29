Beşiktaş'tan Gedson Fernandes Açıklaması

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Beşiktaş, takımdan ayrılması beklenen Gedson Fernandes ile ilgili KAP'a dikkat çeken bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı ekip, Fernandes'in Benfica’nın elinde bulunan yüzde 50’lik kısmının 10 milyon euro karşılığında satın alındığını duyurdu.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; “Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50%-50% olarak paylaşılacaktır.” maddesindeki 50% 'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır" denildi.

Gedson Fernandes'in 20+5 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'ya transfer olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi