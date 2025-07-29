Kritik Toplantı Başladı! Ali Koç Bırakıyor

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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç’un görevi bırakmasının beklendiği kritik toplantı başladı.

Süper Lig’in başlamasına kısa bir süre kala Kulüpler Birliği Vakfı Genel Kurulu toplandı. Koç’un görevi bırakma kararı alması kamuoyuna yansırken, toplantının ana konusunun başkanlık seçimi olması bekleniyordu.

Koç’un görevi bırakması durumunda ise Kulüpler Birliği Başkanlığı için Ertuğrul Doğan ve Yüksel Yıldırım’ın adının geçtiği iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi