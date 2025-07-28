Beşiktaş'ın Kasası Dolacak! Gedson İçin Servet

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Beşiktaş’ta gelecek sezon için kadroyu güçlendirme çalışmaları sürerken, son olarak Benfica’dan Orkun Kökçü transfer edilmişti. Ancak, siyah-beyazlı ekipte yaprak dökümü de başladı.

Son olarak Bakhtiyor Zaynutdinov'un Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu duyuran Beşiktaş’ta Gedson Fernandes’in ayrılığının da kapıda olduğu belirtildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Spartak Moskova ile Beşiktaş arasında 20+5 milyon euro karşılığında Gedson Fernandes için anlaşma sağlandığını yazdı.

Beşiktaş’ta 131 maça çıkan yıldız oyuncu 18 gol atarken, 16 da asist yapmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi