Beşiktaş'ta Şok Sakatlık: Leandro Trossard'ın Topuk Kemiğinde Ödem Saptandı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı kritik Olimpik Marsilya müsabakası öncesinde sakatlık şokuyla sarsıldı. Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi saptandığı açıklandı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard'ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır. Leandro Trossard’ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlamış olup tedavi süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Belçikalı futbolcu, sakatlığından dolayı UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Olimpik Marsilya müsabakasının kadrosunda yer alamamıştı.

Kaynak: AA