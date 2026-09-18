Fransa’nın Kadrosu Belli Oldu, Kante Sürprizi

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki ilk rakibi Fransa’nın aday kadrosu açıklandı. Zidane’ın ilk kadrosunda Fenerbahçe forması giyen N’Golo Kante yer almadı.

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Fransa’nın Kadrosu Belli Oldu, Kante Sürprizi
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A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki ilk rakibi Fransa’nın aday kadrosu açıklandı. Fransa Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane, göreve başlamasının ardından ilk kadrosunu duyurdu. Fenerbahçe forması giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu N’Golo Kante kadroya alınmadı.

Fransa’nın Kadrosu Belli Oldu, Kante Sürprizi - Resim : 1

25 Eylül'de Saat 21:45'te Kocaeli Stadyumu'na konuk olacak Fransa’nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Mike Maignan, Robin Risser, Guillaume Restes

Defans: Dayot Upamecano, Jules Kounde, Ibrahima Konate, Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Pierre Kalulu, Maxence Lacroix, Adrien Truffert

Orta saha: Adrien Rabiot, Manu Kone, Warren Zaire-Emery, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha

Forvet: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue, Bradley Barcola, Esteban Lepaul

Kaynak: Haber Merkezi

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