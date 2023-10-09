Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku

Beşiktaş, İstanbulspor maçında sakatlanan Salih Uçan ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku

Beşiktaş'ın İstanbulspor'u 2-0 yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Salih Uçan'ın sağlık durumuyla ilgili siyah beyazlı kulüpten bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Salih Uçan'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi.

Etiketler
Beşiktaş Salih Uçan
Ciğer kavurma yaparken lezzetini katlayan 4 tüyo! Yılların aşçılarının sır tarifiymiş.. Ciğer kavurma yaparken lezzetini katlayan 4 tüyo! Yılların aşçılarının sır tarifiymiş..
Beklenmiyordu.. Muğla'ya büyük göç başladı: Valizini kapan geliyor işte nedeni... Beklenmiyordu.. Muğla'ya büyük göç başladı: Valizini kapan geliyor işte nedeni...
UEFA'dan karar: İsrail'deki maçlar ertelendi UEFA'dan karar: İsrail'deki maçlar ertelendi
Taraftardan Beşiktaş'a sessiz protesto Taraftardan Beşiktaş'a sessiz protesto
ÇOK OKUNANLAR
Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı! Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı!
Masadaki son rakam sızdırıldı: En düşük emekli maaşına yapılacak zam belli oldu Masadaki son rakam sızdırıldı: En düşük emekli maaşına yapılacak zam belli oldu
Selçuk Geçer 'bu haber piyasayı delirtecek' dedi, acı haberi duyurdu Selçuk Geçer 'bu haber piyasayı delirtecek' dedi, acı haberi duyurdu
Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı Ege Tanman kahretti: 'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu' Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı kahretti: 'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
Sevgilisinin istekleri Mehmet Ali Erbil'i bezdirdi: Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı