Taraftardan Beşiktaş'a sessiz protesto

Beşiktaşlı taraftarlar, İstanbulspor ile oynanan maçta takımlarına destek vermedi.

Siyah-beyazlı tribünler maçın başlamasının ardından sessiz kaldı. Sahaya sırtını dönen taraftarlar, takımlarına destek vermedi.

Beşiktaşlı tribünler, bu dakikalarda yönetime de tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, 5. dakikadan itibaren takımlarına destek vermeye başladı.