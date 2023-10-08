Taraftardan Beşiktaş'a sessiz protesto
Beşiktaşlı taraftarlar, İstanbulspor ile oynanan maçın ilk dakikalarında sessiz kalarak takımlarına destek vermedi. Beşiktaş tribünleri, bu dakikalarda sahaya sırtını döndü.
Beşiktaşlı taraftarlar, İstanbulspor ile oynanan maçta takımlarına destek vermedi.
Siyah-beyazlı tribünler maçın başlamasının ardından sessiz kaldı. Sahaya sırtını dönen taraftarlar, takımlarına destek vermedi.
Beşiktaşlı tribünler, bu dakikalarda yönetime de tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, 5. dakikadan itibaren takımlarına destek vermeye başladı.